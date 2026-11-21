Mastella propone navette per garantire i collegamenti tra il Sannio e Campobasso Dopo la sospensione di alcune tratte AIR Campania per le limitazioni sulla Statale 87

«La sospensione dei collegamenti AIR Campania verso Campobasso rischia di provocare un disservizio enorme, penalizzando soprattutto studenti, lavoratori e pendolari che quotidianamente si spostano tra il Sannio e il Molise. È una situazione che richiede una soluzione urgente, perché non possiamo lasciare interi territori privi di collegamenti essenziali, soprattutto quando esiste la possibilità di individuare un'alternativa concreta e sostenibile».

Lo sostiene il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro), sollecitato nelle ultime ore da diversi sindaci e amministratori dell'Alto Tammaro, fortemente preoccupati per le conseguenze delle limitazioni alla circolazione sulla Statale 87 Sannitica, disposte nell'ambito dei provvedimenti adottati per consentire verifiche urgenti su alcune infrastrutture stradali.



L'ordinanza ANAS n. 256/2026/CB, entrata in vigore alle ore 21 del 20 novembre, prevede infatti il divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate nel tratto compreso tra il chilometro 104+300 e il chilometro 108+900 della SS 87. Una limitazione che ha determinato, a partire da oggi, 21 novembre, la sospensione di alcune tratte dei servizi AIR Campania diretti al capoluogo molisano.



«Comprendiamo pienamente la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e di effettuare tutte le verifiche tecniche indispensabili. Ma, parallelamente, bisogna assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini. La situazione è particolarmente delicata per i comuni dell'Alto Tammaro, i cui amministratori mi hanno rappresentato le difficoltà che si stanno determinando. Chi parte da Benevento può eventualmente utilizzare percorsi alternativi, come quello della Fortorina, ma per chi vive nei centri dell'Alto Tammaro questa soluzione significherebbe tornare indietro, affrontare un tragitto molto più lungo e subire disagi difficilmente sostenibili nella quotidianità», sottolinea Mastella.



Da qui la proposta di attivare un sistema temporaneo di collegamento mediante navette di dimensioni ridotte, in grado di garantire il transito nel tratto interessato dalle limitazioni, purché i mezzi rispettino il limite di massa previsto dall'ordinanza e siano verificate tutte le necessarie condizioni di sicurezza.



«Da quanto ci è stato rappresentato, AIR Campania sarebbe disponibile a mettere a disposizione mezzi più piccoli per organizzare un servizio navetta limitato esclusivamente al tratto interessato dal divieto. Il meccanismo sarebbe semplice: gli autobus ordinari continuerebbero a effettuare il proprio percorso fino al punto di interruzione, sul versante di Sassinoro. Qui i passeggeri scenderebbero e salirebbero su una navetta autorizzata ad attraversare il tratto interessato dalle limitazioni. Dall'altra parte troverebbero un secondo autobus, pronto a proseguire il collegamento verso Campobasso. Naturalmente, lo stesso sistema funzionerebbe in senso inverso per il viaggio di ritorno».



«Riteniamo che questa possa rappresentare una delle soluzioni meno onerose e più rapidamente attivabili, naturalmente dopo aver verificato la disponibilità dei mezzi, l'idoneità dei punti di interscambio e la compatibilità con le prescrizioni di sicurezza. Occorre però che la Regione Campania intervenga, individuando le risorse necessarie per sostenere economicamente il servizio aggiuntivo. Si tratterebbe di un investimento circoscritto, finalizzato a evitare che studenti e pendolari debbano sopportare per settimane le conseguenze dell'interruzione», prosegue il consigliere regionale.



Mastella evidenzia anche la necessità di agire tempestivamente, proprio alla luce dell'incertezza sui tempi di ripristino della normale circolazione.



«C'è un ulteriore elemento che non possiamo sottovalutare: AIR Campania ha parlato di una sospensione inizialmente prevista per due settimane, ma l'ordinanza ANAS non fissa alcun termine per la revoca del divieto. Questo significa che oggi non abbiamo certezze su quando i collegamenti potranno riprendere regolarmente. Non possiamo quindi limitarci ad aspettare una scadenza che, allo stato attuale, non trova riscontro nel provvedimento che disciplina la circolazione. È indispensabile ottenere da ANAS un quadro chiaro sui tempi delle verifiche e, contemporaneamente, predisporre una soluzione alternativa che possa essere attivata rapidamente e mantenuta per tutto il periodo necessario».



«Per questo mi sto confrontando con gli uffici regionali competenti e con AIR Campania per verificare la fattibilità della proposta e individuare le risorse necessarie. Sarà importante anche un'interlocuzione con ANAS e con le autorità competenti, affinché ogni soluzione venga attuata nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza».

