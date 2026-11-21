Orchestra Filarmonica di Benevento: al via la nuova stagione Domani sera alle 19.00 il concerto inaugurale “Beethoven 200” al Teatro Comunale

L’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) taglia il prestigioso traguardo della sua XIII Stagione Concertistica 2026/2027, confermandosi una delle realtà sinfoniche più dinamiche e apprezzate del panorama nazionale.

In tredici anni di ininterrotta attività, l’OFB ha saputo trasformare Benevento in un punto di riferimento per la grande musica dal vivo, portando sui palcoscenici cittadini capolavori del repertorio sinfonico e cameristico accanto a solisti e bacchette di fama mondiale. Un percorso di crescita costante, reso possibile da una guida artistica di straordinario respiro:

«La presenza di un artista monumentale come Giovanni Sollima alla direzione artistica è per noi motivo di immenso orgoglio e il vero motore propulsivo di questa nuova stagione» – dichiara il Direttivo dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. «Il suo carisma internazionale, la sua visione libera e illuminata e la capacità unica di coniugare il grande repertorio con la sperimentazione stanno portando l’Orchestra verso traguardi impensabili, tanto più straordinari se si considera l'esiguità delle risorse economiche e delle possibilità operative con cui l'OFB è costretta quotidianamente a confrontarsi. Lavorare al fianco di un musicista di tale caratura eleva l'asticella della nostra proposta culturale, dimostrando come la forza delle idee e la qualità artistica sappiano superare ogni limite materiale, regalando al pubblico beneventano programmi di rara bellezza e profondità».

Un triangolo artistico d’eccellenza completato dal Direttore Musicale Michele Spotti, tra le bacchette italiane più luminose, richieste e apprezzate sui podi dei grandi teatri internazionali per rigore, energia e raffinatezza interpretativa, e dal Direttore Onorario Sir Antonio Pappano, autentica leggenda vivente della direzione d'orchestra mondiale, la cui autorevolezza, generosità umana e statura artistica rappresentano per l'OFB un faro insostituibile e un riconoscimento di inestimabile prestigio.

La nuova stagione, ospitata nella cornice del Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” di Benevento (con inizio dei concerti sempre alle ore 19.00), si apre domani, domenica 22 novembre 2026, con un appuntamento inaugurale di altissimo profilo: “Beethoven 200”, dedicato all’anniversario beethoveniano. Sul palco, accanto all’Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Matteo Dal Maso, saliranno tre straordinari solisti del panorama internazionale: Roman Simovic al violino, Giovanni Gnocchi al violoncello e Giuseppe Andaloro al pianoforte. Il programma accosterà due vertici assoluti del genio di Bonn: il Triplo Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello, op. 56 e l’iconica Sinfonia n. 5 in do minore, op. 67.

Il cartellone proseguirà poi nei primi mesi del 2027 con altri cinque imperdibili appuntamenti che intrecciano grande tradizione romantica, suggestioni novecentesche, viaggi geografici e nuova creatività:

Domenica 24 gennaio 2027 – PULCINELLA

Un viaggio attraverso le sfumature e i contrasti del Novecento diretto da Anna Bottani, con la partecipazione straordinaria dell’attore partenopeo Fabio Balsamo. In programma l’Ouverture da Masques et bergamasques, op. 112 di G. Fauré, la suite Gli uccelli, P. 154 di O. Respighi e la celebre suite Pulcinella di I. Stravinskij, in un incontro unico tra teatro e grande musica.

Domenica 21 febbraio 2027 – VOCI ROMANTICHE

Sotto la direzione di Ruben Sanchez Vieco, il palco accoglierà il virtuosismo della violinista Clarissa Bevilacqua e l’espressività del violoncellista Petar Pejcic. Una serata dedicata ai colossi del Romanticismo con l’ouverture Egmont, op. 84 di L. van Beethoven, il Doppio Concerto in la minore, op. 102 di J. Brahms e la luminosa Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88 di A. Dvorák.

Domenica 14 marzo 2027 – GENIUS LOCI (55°57′10″N · 3°10′20″W)

Le coordinate puntano dritte su Edimburgo per un concerto guidato dalla bacchetta di Glass Marcano, con la partecipazione straordinaria di Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra. In scaletta l’Ouverture da Ascanio in Alba K. 111 e il Concerto per clarinetto in la maggiore K. 622 di W.A. Mozart, seguiti dalla Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” di F. Mendelssohn.

Domenica 18 aprile 2027 – VERSO PRAGA

Sul podio dell’OFB sale il Maestro Donato Renzetti, tra i direttori d’orchestra più autorevoli e apprezzati della scuola italiana, per un itinerario musicale che si apre con l’ouverture del romanticismo tedesco per eccellenza, Der Freischütz (Il franco cacciatore), op. 77 di C.M. von Weber, proseguendo con la Sinfonia n. 3 in re maggiore, D 200 di F. Schubert e la Sinfonia n. 7 in re minore, op. 70 di A. Dvorák.

Domenica 16 maggio 2027 – SAN GENNARO 500

La stagione si chiude in occasione dei 500 anni del patto tra il Santo beneventano e la città di Napoli con il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Sul podio salirà Davide Massiglia, giovane talento selezionato grazie alla collaborazione con la Donato Renzetti Conducting Academy, che guiderà l’orchestra nell’esecuzione delle composizioni finaliste del concorso accanto alla celebre suite Appalachian Spring di A. Copland.