Rione Libertà: stop degrado "al posto dei cestini spariti cassette della frutta" Benevento Partecipa raccoglie l'appello degli abitanti di via Pasquale Columbro

“Un albero caduto e mai rimosso, sfalci abbandonati da mesi, rifiuti, vetri e spazi verdi lasciati all'incuria”. È lo scenario che questa mattina si è presentato ai rappresentanti del Comitato civico Benevento Partecipa, intervenuti su richiesta di alcuni residenti al Rione Libertà, nell'area degli alloggi ex IACP di via Pasquale Columbro, a pochi passi dal ponte ciclopedonale.

“Una situazione – evidenzia il comitato - che, secondo gli abitanti, si trascina da tempo, nonostante le numerose segnalazioni. Particolarmente critica è l'area del piazzale adiacente a uno stabile di proprietà della Regione, dove hanno sede importanti uffici provinciali e regionali. Qui, in prossimità degli scarrabili per la raccolta del vetro, si accumulano rifiuti di ogni genere, anche a causa, secondo quanto riferiscono i residenti, di persone che arrivano da altre zone per abbandonare materiali.

Gli abitanti raccontano di aver chiesto anche un intervento per mettere in sicurezza l'area, valutando eventualmente lo spostamento degli scarrabili, ma di non aver ottenuto risposte positive. Segnalazioni sarebbero state inoltrate più volte anche ad ASIA, senza risultati concreti.

Eppure, basta spostarsi di poche decine di metri per trovare un esempio di quanto i cittadini tengano al proprio quartiere. Nella vicina area giochi, dove sono stati sottratti i cestini portarifiuti, i residenti hanno pensato di sostituirli con semplici cassette della frutta, pur di evitare che cartacce e piccoli rifiuti finiscano per terra.

Qui – raccontano ancora i rappresentanti del comitato - abbiamo incontrato persone che cercano di mantenere puliti gli spazi comuni e si prendono cura dei luoghi in cui vivono. Famiglie che abitano qui da generazioni, che si conoscono, che si incontrano, con bambini che giocano all'aperto. Ma non possono certo sostituirsi a chi deve garantire manutenzione, pulizia e sicurezza.

A complicare ulteriormente la vita quotidiana dei residenti c'è anche la recente modifica della numerazione civica di via Pasquale Columbro. Alcuni vecchi numeri non sono stati rimossi o sostituiti correttamente con quelli nuovi, generando confusione nell'individuazione delle abitazioni e nella consegna di posta e pacchi.

Ma dalle testimonianze raccolte emerge soprattutto una stanchezza profonda. Quella di chi continua a segnalare, chiedere, sollecitare, senza vedere risultati. E di chi teme che, con l'avvicinarsi delle elezioni, anche la più semplice operazione di pulizia possa trasformarsi nell'ennesimo favore da chiedere al politico di turno.

"Anche per ottenere la pulizia di un'area, la rimozione di un albero o la sistemazione di un giardino sembra che si debba sempre trovare qualcuno, bussare alla porta giusta, chiedere, insistere, quasi pregare. E poi magari dover pure ringraziare il politico di turno per aver fatto qualcosa che dovrebbe rientrare nella normale attività di un'amministrazione pubblica.

E non osiamo immaginare cosa accadrà nei prossimi mesi, con la campagna elettorale.

Non è giusto - concludono gli abitanti della zona - dover pregare per avere un quartiere pulito. Non è giusto che la cura di una città possa dipendere da chi si conosce o da chi si vota".

Il Comitato Benevento Partecipa chiede al Comune, ad ASIA, alla Provincia e alla Regione (per gli spazi del centro uffici) all'Acer e agli altri enti competenti, ciascuno per le proprie responsabilità, un sopralluogo e interventi concreti per la rimozione dei rifiuti, degli sfalci e dell'albero caduto, la manutenzione del verde, la verifica della sicurezza dell'area destinata alla raccolta del vetro, il ripristino dei cestini e la sistemazione della numerazione civica.

“Perché - concludono - la cura di un quartiere non è un favore. È un dovere delle istituzioni e un diritto dei cittadini”.