ASL Benevento: tre tappe del Tour Prevenzione dal 27 novembre al 12 dicembre Nel Distretto Sanitario di Benevento

Dal 27 novembre al 12 dicembre il poliambulatorio mobile dell’ASL Benevento farà tre tappe nel Distretto Sanitario di Benevento: una nell’area fieristica “Campania Alleva”, in contrada Olivola, e due nei centri commerciali “Buonvento” e “I Sanniti” della città. Le date delle singole tappe sono riportate nel calendario allegato.

Il Tour della Prevenzione è un’iniziativa dell’ASL finalizzata a potenziare e diffondere i programmi di screening oncologico in tutta la provincia. Il poliambulatorio mobile avvicina i servizi ai cittadini, facilitando l’accesso agli esami e riducendo la necessità di spostarsi.

Come partecipare

L’accesso è libero e gratuito per i residenti nella provincia di Benevento che rientrano nelle fasce d’età previste. È sufficiente presentarsi al poliambulatorio mobile muniti di tessera sanitaria.

• Screening mammografico: donne dai 50 ai 69 anni.

• Screening della cervice uterina, Pap test o HPV test: donne dai 25 ai 64 anni.

• Screening del colon-retto: donne e uomini dai 50 ai 69 anni.

«Il modello del “poliambulatorio sotto casa” si è dimostrato particolarmente efficace in un territorio in cui la conformazione geografica e le condizioni della rete stradale possono ostacolare l’accesso ai servizi sanitari. Portare gli screening nei luoghi maggiormente frequentati significa rendere la prevenzione più vicina e accessibile, favorendo una partecipazione sempre più ampia dei cittadini», dichiara la Direttrice Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa.

Le sedi individuate per le tre nuove tappe sono luoghi di incontro e di aggregazione e rappresentano, pertanto, un contesto ideale per far conoscere il Tour della Prevenzione e promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologico.

Gli screening oncologici dell’ASL Benevento sono sempre attivi, indipendentemente dalle tappe del Tour della Prevenzione. I cittadini possono aderire anche ordinariamente rivolgendosi al proprio Distretto Sanitario, telefonando al numero 0824-308428 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail screening.oncologici@aslbenevento.it

