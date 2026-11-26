Sannio acque entra nella fase operativa a Campoli del Monte Taburno Primo incontro con l'Amministrazione comunale per avviare il percorso di ricognizione delle reti

Un nuovo passo nel percorso di organizzazione del Servizio Idrico Integrato nel Sannio. Sannio Acque S.r.l. ha avviato le attività operative nel Comune di Campoli del Monte Taburno, dando inizio al confronto con l'Amministrazione comunale per definire le modalità tecniche e amministrative necessarie al trasferimento della gestione del servizio.

Il primo incontro operativo si è svolto presso la sede municipale del comune sannita, alla presenza del sindaco Tommaso Nicola Grasso, del presidente del Consiglio comunale Salvatore Caporaso e, per Sannio Acque, del presidente Pompilio Forgione, dell’amministratore delegato Andrea Palomba e del referente Gavino Rescigno.

Al centro del tavolo, l'avvio della ricognizione complessiva delle infrastrutture idriche presenti sul territorio comunale. Un'attività che interesserà acquedotti, reti fognarie, pozzi, sorgenti, serbatoi, impianti di sollevamento e depurazione, con l'obiettivo di acquisire un quadro aggiornato dello stato delle opere e delle dotazioni tecniche.

Accanto alla ricognizione degli impianti, particolare attenzione sarà riservata al recupero della documentazione tecnica e amministrativa e alla raccolta dei dati relativi alle utenze. Informazioni indispensabili per garantire un passaggio organizzato assicurando al contempo la continuità nella gestione del servizio.

Il percorso sarà sviluppato attraverso una stretta collaborazione tra i referenti tecnici e amministrativi del Comune e quelli di Sannio Acque. Sono inoltre previsti, sopralluoghi congiunti per verificare lo stato delle reti e degli impianti.

«Stiamo portando avanti un lavoro fondamentale per costruire una gestione del servizio idrico sempre più organizzata, efficiente e vicina alle esigenze dei territori – dichiara il presidente di Sannio Acque, Pompilio Forgione –. Questa fase operativa rappresenta un passaggio indispensabile: conoscere le infrastrutture, acquisire le informazioni lavorando insieme alla amministrazione comunale significa porre basi solide per una gestione puntuale. Il nostro obiettivo è accompagnare questo percorso con metodo, collaborazione e attenzione alle comunità».

«Per la nostra comunità si tratta di un passaggio importante che affrontiamo con spirito di collaborazione e senso di responsabilità – dichiara il sindaco di Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso –. Lavorare insieme a Sannio Acque significa avviare un percorso di conoscenza e organizzazione del servizio idrico, mettendo a disposizione tutte le informazioni e le competenze necessarie. La nostra priorità è garantire che questa fase di transizione si svolga nel modo più ordinato possibile, tutelando la continuità del servizio e l'attenzione verso i cittadini. Siamo fiduciosi che il confronto e la collaborazione istituzionale possano rappresentare le basi per una gestione sempre più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio».

Le attività si pongono l’obiettivo del trasferimento del servizio idrico entro il 15 dicembre 2026, fatte salve le competenze dell'Ente Idrico Campano.

L'avvio dell’attività a Campoli del Monte Taburno si inserisce nel più ampio percorso di organizzazione del Servizio Idrico Integrato nel Distretto Sannita. Un progetto che punta a costruire un modello di gestione unitario, fondato sulla conoscenza delle infrastrutture, sulla collaborazione istituzionale e sulla valorizzazione delle risorse e del territorio.