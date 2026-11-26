Maltempo, numerosi interventi dei vigili del fuoco nel Sannio Smottamenti e colate di fango sulle strade specialmente in Valle Telesina

Numerosi gli interventi effettuati questa notte dai vigili del fuoco in tutto il Sannio a causa delle abbondanti precipitazioni registrate sin dal pomeriggio di ieri.

Frane e smottamenti che hanno interessato specialmente le strade della Valle Telesina dove i vigili del fuoco hanno effettuato la maggior parte degli interventi. Ondata di pioggia che per fortuna nella prima mattinata di oggi si è attenuata. Fiumi in piena ma non si registrano criticità. Il calore e il Sabato gonfi d'acqua per via delle precipitazioni abbondanti che hanno caratterizzato i territori di Sannio e Irpinia negli ultimi giorni.

Maltempo che ha fatto prolungare l'allerta meteo, nel Sannio “gialla” fino alle 14 di oggi con la conseguenziale chiusura di parchi cittadini e cimitero per quanto riguarda Benevento. Allerta arancione, invece in numerosi comuni del napoletano e del salernitano.