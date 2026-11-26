Pensionati rapinati in casa di preziosi per 15mila euro, arrestato un 23enne Episodio a Parma, in carcere un giovane di Montesarchio

Lo hanno arrestato per una rapina che avrebbe commesso un mese fa a Parma. E' per questo che i carabinieri hanno fermato Raimondo Hedhili, un 23enne di Montesarchio, ritenuto uno dei presunti responsabili dell'episodio di cui avevano fatto le spese il 21 ottobre una 73enne ed un 84enne. Erano nella loro abitazione, avevano ricevuto una telefonata da uno sconosciuto alla quale era seguito l'arrivo di un uomo che si era spacciato per carabiniere. Aveva il compito, aveva spiegato ai coniugi, di verificare se tutti i preziosi posseduti dalla coppia non fossero quelli rubati in una gioielleria da malviventi che avevano usato un veicolo intestato al marito.

Una 'storiella' adoperata purtroppo in decine e decine di truffe, che aveva funzionato anche in questa occasione. Perchè i malcapitati avevano abboccato, sistemando sul tavolo della cucina un orologio Rolex, un anello d'oro con brillantini ed una fede nuziale. Il finto militare aveva preso gli oggetti, del valore di oltre 15mila euro, ma ad un tratto i due pensionati si erano resi conto di ciò che stava capitando ed avevano cercato di bloccarlo. Lui, a quel punto, aveva spinto la donna con violenza, facendol cadere sul pavimento ed era riuscito ad allontanarsi con il bottino.

Immediato l'avvio delle indagini che, supportate anche dalle dichiarazioni del tassista che lo avrebbe accompagnato nella zona, e dal rinvenimento di una zainetto perso durante la fuga, avrebbero permesso di risalire al giovane caudino, destinatario di una ordianza di custodia cautelare del Gip di Parma su richiesta della Procura. I carabinieri lo hanno rintracciato a Castelvolturno, dove si trovava, e lo hanno trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E' difeso dall'avvocato Mario Cecere.