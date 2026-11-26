Fermata dai carabinieri, sfonda un finestrino della gazzella: arrestata 32enne Benevento. La donna è ai domiciliari

L'hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. E' l'ipotesi di reato che i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia hanno contestato ad Emanuela S., 32 anni, di Benevento, già nota alle forze dell'ordine, da alcuni giorni tornata in libertà.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con l'intervento dei militari scattato nella tarda serata di ieri per una lite tra la donna ed il compagno nella loro abitazione. La 32enne era in evidente stato di agitazione, i carabinieri hanno deciso di portarla in caserma per un controllo. Ma, una volta nell'auto di servizio, l'indagata avrebbe continuato a dare in escandescenze, riuscendo a sfondare il vetro di un finestrino posteriore della gazzella dell'Arma.

Dichiarata in arresto, è stato sottoposta ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio. E' difesa dall'avvocato Fabio Ficedolo.