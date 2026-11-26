"B4Love", la campagna di sensibilizzazione della B su un crimine odioso Bella l'idea della Lega col simbolo del pallone rosso

L'hanno chiamata “B4Love”, dove il numero sta per “for”, a formare la scritta la “B per amore”.

É la campagna di sensibilizzazione che invita a promuovere valori di uguaglianza e inclusione a discapito di qualsiasi discriminazione. Oltre al pallone rosso creato per l'occasione, si sono viste tante altre cose prima delle partite: calciatori e ufficiali accompagnati da ragazze, capitani con fascia dedicata, patch sulle divise, messaggi sui maxischermi e maxicampagna sui canali ufficiali.

In paticolare il presidente Bedin è stato presente a Mantova. Nello stadio virgiliani si affrontavano Mantova e Arezzo che hanno due donne impegnate nelle rispettive società, la vicepresidente dell'Arezzo Francesca Manzo e la responsabile marketing del Mantova, Giulia izzi. Simbolicamente il presidente della Lega Bedin ha consegnato alle due donne il pallone rosso con cui si è giocato su tutti i campi nella giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, uno strumento per sensibilizzare sportivi e non sul tema di questo crimine odioso.