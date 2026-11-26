Serie B, panchine turbolente: già sette ribaltoni Gli ultimi due esoneri quelli di Gallo e Andreoletti, sostituiti da Dionigi e Tonelli

Tempo di ribaltoni in serie B. Non reggono neanche quegli allenatori-totem come poteva esserlo Fabio Gallo, che aveva messo la firma sulla marcia trionfale del Lane lo scorso anno in serie C. Niente da fare: esonerato dopo l'ennesimo passo falso e già sostituito. Al suo posto arriva Davide Dionigi, classe '74, ex di Taranto, Reggina, Cremonese, Catanzaro, scoli, Brescia e Cosenza. Il Vicenza riparte da lui per puntare ad una salvezza tranquilla.

Ma la B è in un momento di grande turbolenza. Il pesante 5 a 0 del Vigorito è costata la panchina anche a Matteo Andreoletti. La società toscana per il momento ha optato per una soluzione interna: la squadra è stata infatti affidata a Lorenzo Tonelli, 36 anni, una vera e propria bandiera della squadra azzurra. Fino a qualche giorno fa ha allenato la formazione Under 17, che neanche a dirlo quest'anno gioca con lo scudetto al petto. Tonelli porterà con sé come secondo un'altra bandiera empolese, Ciccio Tavano.

Ironia della sorte vuole che la prossima partita dell'Empoli sia al Bentegodi di Verona contro la squadra scaligera sulla cui panchina ha traballato e non poco anche Marco Baroni. La società veneta ha per il momento confermato la sua fiducia al tecnico fioentino, ma si aspetta una svolta decisa dopo l'ennesima sconfitta arrivata dal campo della Virtus Entella.

Veneto inquieto. Dopo Vicenza e Verona, anche il Padova scopre che la conduzione tecnica è poco adeguata alle mire della società. Calabro insomma non è più così certo di rimanere sulla panchina biancoscudata, anche se specie nell'ultima patita ha dovuto fare la conta per mandare in campo l'undici titolare. E domenica c'è da affrontare una trasferta difficilissima sul campo del Modena.

Gli ultimi due movimenti in panchina potano a 7 i cambi in panchina finora effettuati nelle prime 13 giornate. Prima dei ribaltoni di Vicenza e Empoli si erano verificati altri 5 avvicendamenti: Pecchia per Giampaolo alla Cremonese, Andreoletti per Pagliuca all'Empoli, Pagliuca per Cioffi alla Carrarese, D'Angelo per Corradi alla Sampdoria, Mignani per Gorgone al Catanzaro. E non è certo finita qua.