Un palazzo, tante storie: alla scoperta dell’Archivio di Stato di Benevento Apertura straordinaria al pubblico con visite guidate alla scoperta della storia dell’Istituto

Sabato 28 novembre 2026, l’Archivio di Stato di Benevento apre straordinariamente le proprie porte al pubblico con l’iniziativa “Un palazzo, tante storie: alla scoperta dell’Archivio di Stato di Benevento”, un’occasione per conoscere da vicino uno dei luoghi più significativi per la conservazione della memoria storica della città e della sua provincia.

I visitatori, suddivisi in due turni, potranno seguire un percorso guidato attraverso la storia dell’Istituto, i suoi servizi e il patrimonio documentario custodito. La visita sarà anche l’occasione per scoprire il palazzo che ospita l’Archivio, già sede dell’antico Seminario Arcivescovile fondato nel 1567, e per ripercorrerne le vicende attraverso gli ambienti più significativi dell’edificio.

Accompagnati dal personale, i partecipanti potranno inoltre accedere a uno dei depositi documentari, dove è conservato uno dei fondi più preziosi dell’Istituto.

L’apertura straordinaria, che rientra nel Piano di valorizzazione 2026 promosso dal Ministero della Cultura, intende avvicinare il pubblico al mondo degli archivi, illustrando il lavoro quotidiano di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e sottolineando il ruolo fondamentale degli Archivi di Stato nella trasmissione della memoria collettiva.

Informazioni per il pubblico

Data: sabato 28 novembre 2026; Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle 13; Visite guidate: Primo turno: ore 9:30; Secondo turno: ore 11; Luogo: Archivio di Stato di Benevento Indirizzo: Via Giovanni De Vita, n. 3