Quei secondi di follia: inseguito, Antonio colpito con calci, pugni e mazza Benevento. L'indagine sul pestaggio di Gaetano, in 10 a giudizio per lesioni a 18enne di Foglianise

E' un ulteriore troncone dell'indagine del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri sul tentato omicidio di Gaetano, il 17enne di Vitulano che a Montesarchio, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, era stato ridotto in di vita a colpi di mazza da baseball, calci e pugni anche mentre era a terra.

Riguarda però non Gaetano - è assistito dall'avvocato Antonio Leone - ma le lesioni aggravate ai danni di Antonio, all'epoca 18 anni, di Foglianise, che era stato il primo ad essere aggredito quella notte. Per questo filone sono stati spediti dal Pm a giudizio l'8 giugno 2027, per l'udienza predibattimentale dinanzi al giudice Sergio Pezza, dieci giovani. Tre sono già stati condannati con rito abbreviato per tentato omicidio: Antonio Ianaro, 20 anni, Donato D'Agostino (avvocati Luca Russo e Angelo Leone), 20 anni, Nicolò Palermo, 20 anni (avvocati Francesco Altieri e Vittorio Fucci), tutti di Benevento.

Altri quattro sono invece già a processo – prossima udienza il 22 dicembre – per la stessa accusa: Francesco Sassano (avvocati Nino Lombardi e Renato Pisani), 21 anni, di Benevento, Francesco Mazzone (avvocati Grazia Luongo e Angelo Leone), 21 anni, di Ceppaloni, Kevin Bozzi, 20 anni, di Benevento, e Francesco Zollo, 19 anni, di Benevento, difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione.

L'elenco è infine completato da Simone Rigolassi (avvocati Antonio Castiello e Flavio Lamberti), 20 anni, di Benevento, Matteo Gilardi (avvocato Fabio Russo), 20 anni, di Benevento, e Francesco Lima (avvocato Feliciano Salierno), 21 anni, di San Nicola Manfredi, imputati solo di lesioni aggravate.

L'addebito è relativo a ciò che era successo inizialmente, restituito dalle immagini di una telecamera comunale che aveva inquadrato all'improvviso Antonio, il 18enne di Foglianise, mentre correva, inseguito da più persone. Si era rifugiato in un anfratto, tra la vegetazione, lo avevano tirato fuori e colpito con calci, pugni e una mazza da baseball – per lui una prognosi di 20 giorni-. Poi il pestaggio di Gaetano, vivo per miracolo.