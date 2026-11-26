Primavera, all'Avellola c'è il derby tra Benevento e Napoli La Strega vuole la continuità per consolidarsi al comando della classifica

Si giocherà sabato il derby tra le formazioni Primavera di Benevento e Napoli. Si tratta di un incontro importante e molto sentito, con la truppa di Panarelli che vuole proseguire la striscia di risultati positivi per consolidarsi al comando della classifica. Dopo la vittoria di misura conquistata ad Ascoli, i giallorossi hanno effettuato il sorpasso in classifica ai danni del Catanzaro, conquistando il primato solitario a quota 22 punti. Adesso l'obiettivo sarà quello di non perdere il vertice della classifica, con il Benevento che in questa prima fase della stagione ha dimostrato di poter ambire alla promozione diretta. La rosa della Strega è composta da un gruppo consolidato, reduce da anni di lavoro che gli ha permesso di creare una solida base. Non mancano individualità importanti che hanno già esordito in prima squadra, come i vari Giugliano, Donatiello, Battista e Del Gaudio. L'ottimo lavoro svolto da Panarelli ha fatto il resto, con il Benevento che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista. Per farlo, servirà continuare a vincere contro un Napoli che vuole migliorare la propria classifica. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30.