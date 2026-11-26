Statale Telesina. Il comitato: "La storia triste storia del Viadotto Pantano" "Le avverse condizioni meteo di questi giorni hanno evidenziato le criticità da noi già segnalate"

Il Comitato Sos 372 Statale Telesina torna ad accendere i riflettori sulla difficile situazione che ogni giorno migliaia di automobilisti si trovano ad affrontare nel percorrere la Statale Telesina Benevento – Telese – Caianello e in particolare torna a parlare del viadotto Pantano.

“Tra cantieri, lavori, semafori, sensi unici alternati e code infinite, oramai tutti noi abbiamo stretto un legame affettivo con il Viadotto Pantano” tuona la presidente del Comitato Sos 372, Pasqualina Renzi. “Chi di noi non è stato fermo in coda in attesa del verde almeno per una mezz’oretta lì sul quel Viadotto? L’Anas ha speso all’incirca quattro milioni di euro per la sua messa in sicurezza che ha riguardato gli impalcati, i giunti ed il manto bituminoso, i lavori hanno interessato un arco temporale lungo, all’incirca un anno e mezzo. Lo scorso inverno abbiamo segnalato all’Anas che, a nostro parere, i lavori, senza bisogno di disturbare Ingegneri Idraulici, non erano stati effettuati a regola d’arte e sommessamente abbiamo anche chiesto, visto che i soldi spesi sono ”pubblici” e quindi di tutti noi, se ne fosse stato chiesto conto alla ditta esecutrice dei lavori. Ebbene ci è stato risposto che le nostre richieste 'rappresentavano un’inaccettabile forma di controllo della Pubblica Amministrazione'. Ci teniamo a precisare - rimarca Renzi - che le nostre richieste non possono essere qualificate come inaccettabili forme di controllo perché, la pubblica amministrazione deve operare secondo criteri di 'trasparenza' proprio per questo è definita 'Casa di Vetro'. Le avverse condizioni meteo di questi giorni hanno evidenziato le criticità da noi già segnalate lo scorso inverno, aggravate dalla creazioni di veri e propri crateri e voragini sull’asfalto che costituiscono serio pericolo per la sicurezza stradale. Certamente non può rappresentare una soluzione la posa dell’asfalto a freddo lungo le buche che viene spazzato via con la pioggia successiva creando ulteriori criticità e pericoli. Pertanto, nell’attesa del agognato raddoppio, ricordiamo all’Anas che nella qualità di proprietaria della S.S.372 è tenuta a manutenerla in modo da non rappresentare pericolo per gli automobilisti".