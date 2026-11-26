MAltempo. Danni ingenti lungo le strade provinciali sannite Avviato la ricognizione dei danni lungo le arterie di competenza della Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, a seguito di sopralluoghi e di una riunione di lavoro svoltasi presso il Settore Infrastrutture della Provincia, ha preso atto con preoccupazione della gravità della situazione che si è venuta a determinare su numerosi tronchi stradali gestiti dalla Provincia a seguito degli eventi atmosferici del 25-26 novembre.

Molte arterie stradali del territorio provinciale sono state interessate da fenomeni di smottamenti delle scarpate e rilevati stradali.

Le arterie stradali che hanno registrato le maggiori criticità sono le seguenti: Sp. n. 119 in territorio di Limatola; Sp n. 92 e Sp n. 94 in territorio di Casalduni, Sp n. 117, 112, 121 in territorio di Sant'Agata dè Goti, Sp n. 62 in territorio di Circello, Sp n. 100 in territorio di Campolattaro, Circello e Colle Sannita, Sp n. 27, Sp n. 28 e Sp n. 30 in territorio di Benevento, San Giorgio del Sannio, Apice, San Nicola Manfredi, Calvi, Sp n 47 in territorio di Ginestra degli Schiavoni, Sp n. 49 in territorio di Castelfranco in MIscano, Sp n. 32 in territorio di Apice, Sp n 106 in territorio dei comuni di Ponte, Torrecuso, Benevento, Sp n. 74 e 75 tra i Comuni di Morcone e Pietraroja, Sp n. 110 in territorio di Solopaca, Sp n. 129 in territorio di Bonea.

Il Presidente della Provincia Lombardi ha dato disposizioni agli Uffici per valutare la portata economica dei danni causati alla viabilità provinciale dalle avversità atmosferiche.



