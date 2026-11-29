Medici vittime incidente stradale: "Una scomparsa che lascia un vuoto profondo" Il cordoglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento esprimono profondo dolore e sincera commozione per la prematura e tragica scomparsa del dott. Vincenzo Ricci, Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, e della moglie, dott.ssa Teresa Fabozzi, anch’ella medico, entrambi vittime del drammatico incidente stradale verificatosi sull’autostrada A1.

“Il dott. Ricci – scrive l'ordine - ha rappresentato un’importante presenza professionale e umana per la sanità del nostro territorio. Con dedizione, competenza e profonda sensibilità ha dedicato il proprio impegno alla cura dei pazienti oncologici della comunità sannita, distinguendosi per la disponibilità, l’attenzione e la capacità di accompagnare con umanità le persone nel difficile percorso della malattia.

La sua scomparsa, insieme a quella della moglie, lascia un vuoto profondo e doloroso, non soltanto negli ambienti professionali in cui entrambi hanno prestato la propria opera, ma nell’intera comunità che oggi ne piange la perdita.

Pur non essendo il dott. Ricci iscritto all’Albo professionale della nostra Provincia, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento si stringe con sincera partecipazione e affetto ai familiari, ai colleghi dell’Unità Operativa di Oncologia e a tutta la comunità ospedaliera dell’A.O.R.N. “San Pio”, esprimendo gratitudine per il prezioso contributo professionale e umano che il dott. Ricci ha saputo offrire al territorio sannita.

Un pensiero di altrettanta profonda vicinanza è rivolto ai familiari della dott.ssa Teresa Fabozzi e ai colleghi e a tutto il personale dell’Ospedale del Mare di Napoli, struttura presso la quale prestava servizio.

In questo momento di immenso dolore, il Presidente e il Consiglio Direttivo rinnovano alle famiglie le più sentite condoglianze, partecipando con commozione al lutto che ha colpito l’intera comunità medica”.