Forum risk management: progetto Asl Bn selezionato tra oltre 630 proposte Grande successo per "Arte in Comunità"

Il Forum Risk Management in Sanità, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati all’innovazione, alla qualità e alla sicurezza delle cure, ha accolto ieri una delegazione dell’Asl BN per la presentazione di “Arte in Comunità”, il progetto selezionato per l’Officina delle Idee tra oltre 630 proposte provenienti da tutta Italia.

La presentazione ha riscosso grande successo, suscitando interesse e apprezzamento per un modello concreto di umanizzazione e partecipazione sviluppato nell’ambito della realizzazione delle 11 Case della Comunità dell’ASL Benevento.

Voluto fortemente dalla Direzione Strategica e Ideato dall’URP e Comunicazione dell’ASL Benevento nel percorso di attuazione del D.M. 77/2022, “Arte in Comunità” nasce da una visione precisa: fare delle Case della Comunità non soltanto luoghi nei quali vengono erogate prestazioni sanitarie, ma spazi riconoscibili, aperti e profondamente legati al territorio, nei quali i cittadini possano entrare, partecipare e riconoscersi.

Il progetto ha coinvolto artisti, cittadini e associazioni nella costruzione dell’identità delle nuove strutture. A raccontarne la forza e la concretezza sono i numeri: 26 artisti coinvolti, 69 opere d’arte donate, oltre 200 libri donati e 300 pannelli emozionali. Le opere, i percorsi emozionali negli ambienti comuni, il Passe-Livre per la libera lettura e lo scambio dei libri e gli spazi destinati alle associazioni portano nelle Case della Comunità cultura, partecipazione e identità territoriale.

Arte, parole, libri e associazioni diventano così espressioni diverse di un’unica visione: dare alle Case della Comunità una dimensione concreta, umana e partecipata, rafforzando il rapporto tra servizi sanitari, cittadini e territorio.

Uno degli elementi qualificanti dell’iniziativa è la sua replicabilità a costo zero. Il modello si fonda sulle donazioni, sulla collaborazione delle associazioni e sulla valorizzazione delle risorse già presenti nelle comunità, senza richiedere investimenti economici aggiuntivi. Un’esperienza nata nel Sannio che può essere adottata anche da altre realtà sanitarie.

«La selezione tra oltre 630 proposte e il grande successo riscosso ieri al Forum Risk Management rappresentano un motivo di orgoglio per tutta l’ASL Benevento», dichiara la Direttrice Generale, Tiziana Spinosa. «“Arte in Comunità” testimonia la straordinaria partecipazione del territorio e dimostra che è possibile costruire un modello concreto di umanizzazione, sostenibile e replicabile a costo zero, valorizzando le risorse e le migliori energie delle nostre comunità».

Il successo ottenuto al Forum porta così all’attenzione nazionale un’esperienza capace di tradurre i principi della sanità di prossimità in un progetto concreto, costruito con la partecipazione attiva del territorio.