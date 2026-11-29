Di Battista a Benevento: da Nino Rota a Morricone con l’Accademia di Santa Sofia Per la stagione artistica dell'Accademia di Santa Sofia

Le melodie che hanno attraversato la storia del cinema e della grande canzone d’autore italiana si sono fuse con le sonorità jazz al Teatro Comunale di Benevento. L’Accademia di Santa Sofia ha proposto ieri, sabato 28 novembre, il concerto del quartetto capitanato da Stefano Di Battista "Da Nino Rota a Ennio Morricone", con un repertorio che ha intrecciato le colonne sonore più celebri e le note del jazz contemporaneo. Il concerto si inserisce nella stagione artistica dell’Accademia, diretta da Marcella Parziale e Filippo Zigante, con la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. Prima dell’esibizione, il pubblico è stato accompagnato dal preludio "Abuso di potere", un dialogo a due voci sul diritto romano affidato ad Aglaia McClintock e Adelaide Caravaglios. Un momento di approfondimento che ha messo in relazione la riflessione giuridica e la dimensione culturale dell’epoca repubblicana e imperiale dell’antica Roma. Subito dopo spazio alla musica. Sul palco, accanto a Di Battista al sassofono, sono saliti Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria. Una formazione che ha riletto in chiave jazz alcuni dei temi più riconoscibili della composizione italiana, restituendo loro nuove sfumature senza perdere il legame con le immagini e le storie da cui sono nati. Il repertorio si è concentrato in particolare sulle composizioni di Nino Rota ed Ennio Morricone, tra racconti e aneddoti ironici. A caratterizzare questo percorso musicale sono stati brani composti dal maestro Morricone tratti da "La cosa buffa" o "La vita è bella" di Nicola Piovani. Musiche da film, pagine entrate nell’immaginario collettivo, da "Via con me" di Paolo Conte a "Il buono, il brutto e il cattivo" con la partecipazione di Vincenzo Saetta, fino a "La dolce vita". Il calendario della stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia proseguirà il 20 dicembre con la Nuova Compagnia di Canto Popolare.