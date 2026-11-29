Benevento inerme contro un Palermo super Il solito gran possesso, ma la partita sempre nelle mani dei rosanero

Floro ha parlato di “superficialità e presunzione” e non sono state certo carezze per i suoi. Aggiungeremmo un altro aggettivo: inadeguatezza. Contro squadre forti come il Palermo la strega si scioglie, sbanda, si disunisce, non sembra proprio avere le armi giuste per contrastarle.

Anche i numeri spiegano che il destino di una squadra che gioca come il Benevento, a viso aperto contro un avversario decisamente più forte, è assolutamente segnato. La strega ha messo da parte il solito sterile possesso palla (64% a 36): che sia stato sterile, a parte la testimonianza visiva, ci sono anche i numeri: 15 tiri contro 11 dei rosanero verso la porta avversaria (8 a 2 quelli nello specchio). Come dire che al Palermo è bastato il 36 per cento di possesso per scagliare 15 volte il pallone verso Vannucchi e di prendere lo specchio 8 volte su 15. Pragmatismo e cifra tecnica a favore della truppa di Inzaghi, inutile traccheggio per quella di Floro.

Anche gli xG (expected goals: la possibilità di segnare) è tutta appannaggio dei rosanero: 1.90 contro il misero 1.15 dei giallorossi.

E per finire un dato che è assolutamente significativo, quello dei falli commessi: 11 quelli del Palermo, appena 7 quelli del Benevento. Certo, c'entra il gran possesso. Ma la cattiveria, l'agonismo esasperato non può essere prerogativa della squadra più forte, dovrebbe essere uno dei cavalli di battaglia del più debole. O no...?

Palermo alla settima vittoria di fila al Barbera

La potremmo anche liquidare con un altro dato statistico: il Palermo è alla sua settima vittoria di fila in casa in questo torneo. Alla Favorita non ha lasciato neanche le briciole agli avversari: 7 successi su 7, 18 gol segnati, 5 subiti, 21 punti. Questo basterebbe per dire che le speranze di uscire indenni dallo stadio palermitano erano quasi vicine allo zero. Rimane però il rammarico di non aver mai dato l'impressione di poter almeno contrastare qualche percussione rosanero. Ogni volta che i siciliani partivano per far male, avrebbero potuto colpire nel segno. Per fortuna nella ripesa Pippo è andato in “modalità gestione” e la partita è finita praticamente al 45'.

Ora testa alla Juve Stabia

Per fortuna di squadre come il Palermo non ce ne sono altre in giro. Certo, rimangono formazioni forti da affrontare qua e là, ma non come quella di Johnsen e compagni. E allora si continui a lavorare per rendere più pragmatica questa squadra, perchè le partite da vincere sono altre. Come quella di sabato al Menti di Castellammare. Nelle file delle vespe mancheranno Bellich e Battistella, espulsi a Carrara, ma la notizia principale sembra essere quella del cambio di panchina. La società ha deciso per l'esonero di De Giorgio e il candidato numero uno alla sua successione è Fabrizio Castori. Che però è ancora sotto contratto con il Sudtirol. Insomma, c'è ancora qualche dettaglio da limare (il destino dell'esperto tecnico è nella mani di Lovisa...) e per questa ragione si è fatto anche il nome di Breda. Si vedrà.