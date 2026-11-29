Pietrelcina accende il Natale nel segno della solidarietà con Betlemme Ieri la cerimonia ufficiale ha dato il via alle festività

Un’atmosfera carica di emozione ha avvolto ieri sera, 28 novembre, il paese natale di San Pio. Alla presenza di numerosi cittadini e pellegrini, si è svolta la cerimonia ufficiale di accensione del grande albero e delle luminarie artistiche, dando così il via alle festività natalizie nella terra di Padre Pio.

L'installazione luminosa, curata anche quest'anno dalla ditta Blasi Group, trasforma le vie e le piazze del borgo sannita in uno scenario incantato. Una scelta strategica ormai consolidata per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Mazzone, che da diversi anni punta sulla qualità degli allestimenti per accrescere l'attrattività turistica del territorio e fare da cornice d'eccezione all'evento simbolo dell'inverno pietrelcinese: il Presepe Vivente, la cui edizione 2026 è già fissata per i giorni 27, 28 e 29 dicembre.

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il tessuto associativo locale per la preziosa collaborazione. Un plauso particolare è andato alla Pro Loco di Pietrelcina, che ha animato la serata offrendo ai presenti caldarroste e vino novello, e al Comitato Presepe Vivente, che, come da tradizione, ha curato l’allestimento della natività inaugurata per l'occasione. Nei prossimi giorni, l’Amministrazione renderà noto il calendario completo degli appuntamenti che accompagneranno residenti e pellegrini per tutto il periodo delle feste.

Accanto alla gioia della festa, la serata ha offerto un profondo momento di riflessione e vicinanza spirituale alla Terra Santa. Sia il sindaco Mazzone che il parroco, fra' Daniele Moffa, hanno voluto rivolgere un pensiero carico di solidarietà alla città gemellata di Betlemme, luogo in cui l’accensione dell’albero rappresenta – insieme alla Messa della Notte di Natale – l'evento più atteso e sentito dell'anno, evento che, per il quarto anno di file non vedrà la presenza consueta di pellegrini.