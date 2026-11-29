Anpi: eletto il nuovo comitato direttivo sezione Benevento A gennaio è previsto il congresso provinciale

Si sono tenuti nel fine settimana i primi due congressi di sezione dell’ANPI, che nei mesi di dicembre e gennaio rinnova tutti gli organi locali, in vista del congresso nazionale previsto in marzo. Venerdì 27 novembre, presso la Camera confederale del lavoro di via Leonardo Bianchi, si è riunito il congresso della sezione ANPI CGIL, sabato 28 presso la sede del CSV Irpinia-Sannio in viale Mellusi si è tenuto il congresso della sezione territoriale di Benevento.

I due incontri, molto partecipati, sono stati l’occasione per ribadire l’impegno dell’ANPI per la tutela della memoria della Resistenza (oggi oggetto di attacchi vigliacchi e storicamente infondati), per l’applicazione della Costituzione in tutti i suoi aspetti, per la pace e la denuncia del genocidio del popolo palestinese.

La sezione di Benevento ha eletto il nuovo comitato direttivo, composto da Giovanna Altieri, Marica Coppola, Pasquale Fetto, Erminio Fonzo, Genny Leone, Lucia Luciani, Dario Melillo, Diego Mottola, Valentina Mottola, Maria Sara Pedicini, Benedetta Stefanelli. Presidente è stato eletto per un nuovo mandato Erminio Fonzo.

Il comitato della sezione della CGIL è invece composto da Angelo Bosco, Antonella Rubbo, Massimo Graziano, Delia Maio, Angelo Franzese, Marisa D'Agostino, Umberto Penna, Mirella Bocchicchio, Antonio Tizzani. Alla presidenza della sezione è stato confermato Angelo Bosco.

Nelle prossime settimane si terranno i congressi delle altre sezioni (Alto Tammaro, Valle Caudina e Valle Telesina) e in gennaio è previsto il congresso provinciale.