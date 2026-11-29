"Esprimo a nome della comunità cittadina il più profondo cordoglio per il tragico incidente avvenuto sull'Autostrada del Sole: due coniugi, entrambi impegnati nella lotta quotidiana al cancro quali oncologi, sono stati strappati alla vita dallo schianto.
La città di Benevento si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei pazienti e della intera comunità ospedaliera dell' ospedale San Pio dove il compianto Vincenzo Ricci svolgeva la professione medica con valente professionalità", lo scrive in una nota il sindaco Mastella.
Tragedia sull'A1, Mastella: "Dolore per tutta la comunità"
Il cordoglio dell'amministrazione: vicini alla comunità ospedaliera del San Pio
Benevento.
"Esprimo a nome della comunità cittadina il più profondo cordoglio per il tragico incidente avvenuto sull'Autostrada del Sole: due coniugi, entrambi impegnati nella lotta quotidiana al cancro quali oncologi, sono stati strappati alla vita dallo schianto.
"Esprimo a nome della comunità cittadina il più profondo cordoglio per il tragico incidente avvenuto sull'Autostrada del Sole: due coniugi, entrambi impegnati nella lotta quotidiana al cancro quali oncologi, sono stati strappati alla vita dallo schianto.