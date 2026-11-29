Vincenzo e Teresa, anni di studio, sacrifici: il loro cuore faceva la differenza Benevento. Il dramma costato la vita ai due oncologi del San Pio e dell'Ospedale del mare

Non conoscevo i dottori Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi, sua moglie, vittime del tragico incidente di ieri sull'A1, ma dalle testimonianze dei colleghi emerge il ritratto di due persone molto perbene e generose. Non puoi non esserlo se vuoi diventare un bravo professionista. Perchè la competenza è straordinariamente importante, e ci mancherebbe, ma il quid in più lo assicurano la capacità di relazionarsi, di provare empatia per gli altri, condividendone, senza farsene travolgere e condizionare, le emozioni.

Ancora di più per due oncologi, abituati a guardare in faccia quotidianamente la 'bestia' che fa paura a tutti, a porre diagnosi atroci, a ridare speranze quando le terapie funzionano e promettono un orizzonte più lungo. Ci vuole cuore, per farlo. Senza si è solo aridamente specialisti in grado di individuare il male, ma non di entrare in contatto con il dolore e le preoccupazioni di chi ti sta di fronte. Vincenzo e Teresa, raccontano quanti hanno lavorato al loro fianco, erano molto preparati, disponibili, sempre pronti all'aiuto, a dare una mano.

Avevano alle spalle anni di studio, duro e faticoso, e di sacrifici ben noti a chi li ha sopportati per raggiungere un obiettivo. Loro c'erano riusciti alla grande, si occupavano con amore dei pazienti, di chi ha bisogno di sentirsi protetto anche quando tutto sembra venire giù, quando un uragano investe la propria esistenza. Quelle di Vincenzo e Teresa sono naufragate in un attimo. Un destino terribile, non avevano neanche 50 anni.