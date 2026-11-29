Matera premiato a Roma: "Un riconoscimento che dà lustro anche al Sannio" Un riconoscimento dedicato al suo percorso professionale e istituzionale

Il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera ha ricevuto a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il Premio Assotutela Eccellenze Italiane 2026-2027, riconoscimento dedicato al suo percorso professionale e istituzionale e all’impegno a sostegno delle istituzioni e della legalità.



Nel corso della cerimonia è stata ripercorsa la sua esperienza, dagli anni da avvocato e segretario generale degli enti locali ai quindici anni di attività amministrativa, con tre mandati da sindaco, fino all’attuale incarico di senatore della Repubblica e segretario dell’Ufficio di Presidenza del Senato.



“Accolgo questo premio - spiega Matera - con gratitudine e soddisfazione. È un riconoscimento personale che sento di condividere con il territorio che rappresento. Il Sannio è una provincia dalle dimensioni contenute, ma capace di esprimere professionalità, competenze ed esperienze che possono trovare spazio e riconoscimento anche nei contesti istituzionali nazionali. Portare il nome della nostra terra a Roma è motivo di orgoglio e, soprattutto, una responsabilità.



Il mio percorso nasce nelle amministrazioni locali e dal rapporto diretto con le comunità. Sono esperienze che continuano a orientare il mio lavoro in Parlamento, perché credo che le istituzioni debbano sempre mantenere un legame concreto con i territori e con le esigenze dei cittadini” conclude Matera.