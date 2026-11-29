Strisce blu: Benevento domani "doveroso un consiglio comunale aperto" L'affondo: cittadini vessati, una soluzione diversa sarebbe stata possibile

"Cresce la rabbia. La percezione di sentirsi vigilati, tra l’impatto visivo delle strisce e un sensore sotto il sedile nella fase di parcheggio, è forte. La comunità vive il nuovo “sistema parcheggi” come un tradimento. Reazioni delle ultime ore: il sindaco bolla i contestatori come populisti, l’assessore illustra gli aspetti giuscontabili dell’affidamento e la concessionaria parla di “uno strumento di organizzazione dello spazio urbano”. Questo è parte del problema: a spiegare come si organizza la città è il gestore dei parcometri, mentre il Comune assiste e commenta".

Parte da qui il presidente dell'associazione Benevento Domani, Nicola Boccalone "Il Codice della Strada impone alle città di oltre 30mila abitanti il Piano Urbano del Traffico. A Benevento l’ultimo Piano risale al 1998, con l’aggiornamento del Piano Sosta al 2009. Il 18 febbraio 2026, giorno del contratto, il Comune rivela che la città non aveva né un piano né una mappatura aggiornata degli stalli. Prima è arrivato il contratto di 15 anni, poi il piano, come dire prima l’uovo, poi la gallina. Ed ancora, la redazione di PUT, PUMS e piani del traffico, per un valore di 80mila euro, è stata affidata a Be.Mobi, divenuta operativa nel dicembre 2025 dopo le regionali d’autunno, quando cadono le foglie.

Anche gli ausiliari della sosta sono stati selezionati e formati dalla società e nominati dal sindaco su sua richiesta (decreto 52 del 27 agosto 2026). Tariffe e abbonamenti li illustra l’azienda nei suoi comunicati, anche se per l’art. 7 del Codice le delimitazioni spettano alla Giunta.

Tanto si è detto ma non tutto. Ripercorrere l’iter è opportuno. Nel 2022 le delibere 229 e 252 avviano l’affidamento esterno dei parcheggi in project financing. La Giunta promette un atto da sottoporre al Consiglio. Il 20 dicembre 2022 il Segretario comunale lo ribadisce. Quel passaggio, però, non sembra mai avvenuto. Con determina n. 9 del 31 ottobre 2023 si approva l’avviso pubblico: 10 anni di durata e un aggio al Comune di 100mila euro annui. Nel 2024 la prima classificata rinuncia e si negozia con la seconda, TMP srl. A gennaio 2025 la Giunta approva e dichiara da sola il pubblico interesse. A luglio 2026 la durata sale a 15 anni e l’aggio cresce di 10mila euro, a fronte di ricavi stimati in 30 milioni. Sebbene materia di Consiglio Comunale, la Giunta, a concessione assegnata a Be.Mobi, approva un “piano di adattamento” che modifica la destinazione degli stalli blu, in nome di una “sperimentazione”.

Qualche considerazione:

1. La concessione prevista era da 10 milioni in 10 anni, coerente con i circa 948 mila euro incassati nel 2022 moltiplicati per dieci anni. La Giunta, nel gennaio 2025, approva un piano economico finanziario a 15 anni, con ricavi stimati dal concessionario di oltre 30 milioni, mentre negli atti il capitale privato resta fermo a 10. E gli altri 20? Si saranno persi in qualche stallo blu? Utile sarebbe un chiarimento.

2. Come si spiega la modifica di programmazione e dei valori gestionali senza passare dal Consiglio, nonostante il parere del Segretario del 2022.

3. Quanto agli aspetti trattati dall’Assessore, come si concilia l’affidamento con il rispetto dell’art. 179 del Codice dei contratti pubblici sul valore delle concessioni e con gli artt. 10 e 14 del d.lgs. 201/2022 sui servizi pubblici locali.

Considerato l’esiguità del ristoro al Comune di 110mila euro annui, pari solo a circa il 5% dei ricavi ipotizzati, perché escludere l’ipotesi di affidare il servizio ad un’azienda speciale, ovvero ad una società mista pubblico-privata o all’ASIA, determinando minori costi per i cittadini e maggiori introiti per l’Ente da destinare in manutenzione e agli investimenti?

Questa è la domanda di fondo. L’Amministrazione dimostri che l’esternalizzazione era la scelta migliore possibile per economicità, efficienza ed efficacia, in nome dell’interesse pubblico. Lo faccia in un Consiglio Comunale aperto, per provare a smentire la percezione di una città “ipotecata” e di cittadini “vessati e offesi”.

La Critica è libera, Governare è difficile, Rispondere è d’obbligo".