Lunedì di riposo per la truppa giallorossa. La ripresa dopo il ko di Palermo è prevista per martedì mattina alle 11 allo Stadio Vigorito. Mezz'ora prima la squadra si ritroverà in sala video per visionare le situazioni verificatesi al Barbera. Da mercoledì a venerdì 4 la squadra giallorossa si sposterà sul sintetico dell'Avellola per acclimatarsi al fondo del Menti di Castellammare, che, lo ricordiamo, è proprio in erba sintetica.
In particolare mercoledì 2 dicembre si comincerà all'Antistadio Imbriani alle 10,30 nella Palestra per effettuare una seduta al coperto con l'ausilio degli attrezzi. Poi, a seguire, spostamento in pullman al campo Avellola.
Giovedì e venerdì la squadra si allenerà solo all'Avellola, anche se proprio venerdì avrà ancora un prologo in sala video al Vigorito. Alle 18 la squadra si sposterà verso Venticano, Hotel Villa Il Sogno, per il rituale ritiro pre-partita. Sabato alle 19,30 al Menti si giocherà Juve Stabia-Benevento.