A Benevento una mostra per gli 800 anni dalla morte di San Francesco A Casa Pisani “I Fioretti di San Francesco. Dalla parola all’immagine”

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Benevento rende omaggio alla figura del Poverello con un’iniziativa culturale che intreccia arte, storia, letteratura e spiritualità.

La Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento e l’Archeoclub di Benevento, in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Benevento, promuovono la mostra “I Fioretti di San Francesco. Dalla parola all’immagine”, ospitata negli spazi espositivi di Casa Pisani.

L’esposizione, realizzata dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Bucarest insieme all’Università Nazionale delle Arti di Bucarest (UNArte), propone un percorso che mette in dialogo la forza evocativa della parola e il linguaggio delle immagini, attraverso la rilettura artistica dei celebri Fioretti di San Francesco, opera che ha tramandato nei secoli episodi, gesti e insegnamenti della vita del Santo.

L'iniziativa rappresenta anche un'importante occasione di collaborazione culturale internazionale, capace di mettere in relazione istituzioni italiane e rumene nel segno della comune eredità francescana e del patrimonio letterario e artistico europeo.

Il programma si articolerà in due appuntamenti. Il 1° dicembre, alle ore 16.00, presso Casa Pisani, si terrà il vernissage della mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 15 gennaio.



Il giorno successivo, 2 dicembre, alle ore 10.00, presso l’Aula delle Lauree dell’Università del Sannio, in piazza Guerrazzi, si svolgerà una tavola rotonda dedicata ai temi dell’iniziativa.

Dopo il videosaluto del professor Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, culturale e religioso: il professor Amerigo Ciervo, storico; la professoressa Nicoleta Ioana, presidente della Società Dante Alighieri di Bucarest; la professoressa Smeralda Elian, storica; il professor Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub di Benevento; la professoressa Maria Moreno, rettrice dell’Università del Sannio; la professoressa Antonella Tartaglia Polcini, docente dell’Università del Sannio; e monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

La mostra e la tavola rotonda intendono offrire al pubblico un’occasione di approfondimento e riflessione sulla straordinaria attualità del messaggio francescano: un messaggio di fraternità, semplicità, dialogo e attenzione verso il prossimo e il creato, che continua a parlare alle coscienze e alle sensibilità del nostro tempo. Un appuntamento che arricchisce il panorama culturale sannita e conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo universitario nella promozione della cultura e nella valorizzazione delle grandi figure della tradizione europea.