"Tasse auto non versate alla Regione", condannato a 4 anni Un 63enne di Colle Sannita riconosciuto responsabile in primo grado di peculato

Il pm Maria Scamarcio aveva proposto la pena di 3 anni e 4 mesi, il Tribunale (presidente Pezza, a latere Polito e Loffredo) è andato oltre. Ed ha fissato in 4 anni la condanna per Antonio Zanchelli, 63 anni, di Colle Sannita, di cui il difensore, l'avvocato Andrea De Longis senior, aveva chiesto l'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, dall'accusa di peculato. Titolare di un autosalone, all'epoca dei fatti – 2013 – l'imputato aveva anche l'autorizzazione regionale per l'incasso delle tasse automobilistiche.

Secondo la Procura, avendo nella sua disponibilità, per l'attività che svolgeva, la somma di 27mila e passa euro relativa alla settimana tra il 23 ed il 29 settembre del 2013, Zanchelli se ne sarebbe appopriato. Non l'avrebbe, cioè, riversata nella casse della Regione Campania, omettendo di farlo nonostante le diffide ricevute. Una ricostruzione della vicenda ribadita dal Pm durante la requisitoria, che la difesa ha provato a smontare, sottolineando l'estraneità dell'imputato ad ogni addebito, ma che il collegio giudicante ha accolto, decidendo, come detto, la condanna, con una sentenza che sarà impugnata in appello appena ne saranno depositate le motivazioni.

