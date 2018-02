Pietrelcina, auto in fiamme nel garage di un'abitazione I vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere l'incendio

Auto in fiamme a Pietrelcina. L'allarme all'alba, quando il fuoco ha attaccato un'auto che il proprietario aveva lasciato in sosta nel garage dell'abitazione.

Si tratta di una Fiat Brava parcheggiata in un box al cui interno c'erano anche un furgone ed altre suppellettili. L'incendio sarebbe divampato nel vano motore della macchina, probabilmente, per un problema all'impianto elettrico. A far scattare l'allarme è stata la vittima, che ha immediatamente allertato il 115. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Benevento e i carabinieri della Stazione di Pietrelcina.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i veicoli. A causa del forte calore anche il furgone ha riportato dei danni.

Esp