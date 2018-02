Benevento – Crotone. Lancia petardo in campo: daspo per tifoso La Polizia ha identificato l'autore dell'accensione del botto

Per un tifoso del Crotone è scattato il Daspo al termine della partita che si è disputata ieri al 'Ciro Vigorito' per aver lanciato un petardo in campo mentre era in corso il secondo tempo del match Benevento – Crotone. In via di identificazione anche l'autore del lancio di un secondo petardo.

Subito dopo gli episodi, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Scientifica hanno identificato uno dei due responsabili dell'accensione dei petardi. Per l'uomo è scattato il provvedimento di daspo emesso dal Questore di Benevento. Per l'incontro di calcio di ieri l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con determinazione del 7 febbraio, aveva adottato una serie di misure, per limitare il rischio di scontri tra opposte tifoserie: vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Calabria esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione del Crotone FC; incredibilità dei titoli di ingresso; implementazione del servizio di stewarding e dei servizi di controllo nelle attività di prefiltraggio. Il monitoraggio dei siti sensibili sotto il profilo dell'ordine pubblico, delle strutture e delle principali vie che insistono nel quartiere libertà, programmato e disposto dalla Questura di Benevento è risultato efficace, riuscendo a scongiurare, alla fine della partita, che i supporters crotonesi e quelli beneventani venissero a contatto nei pressi del Palatedeschi. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che si verificassero episodi di violenza. Particolare attenzione è stata riservata anche ai punti nevralgici della città, con controlli capillari sia nella zona del centro, pattugliata dalle volanti, che nelle zone periferiche e nelle aree di accesso allo stadio.

Secondo i dati forniti dalla Questura, all’interno dello stadio “Ciro Vigorito” erano presenti circa 9mila persone, delle quali 600 circa provenienti dalla Calabria. Oltre 160 le unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, insieme alla Polizia Municipale, hanno garantito lo svolgimento dell’evento in sicurezza.