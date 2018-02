Zona industriale Ponte Valentino ancora nel mirino dei ladri Nel mirino la ex Liderlat: rubato un macchinario

Anocra ladri al lavoro nella zona industriale Asi di Ponte Valentino, dove nel mirino è finita la ex Liderlat, un'azienda che era specializzata in prodotti caseari, chiusa da alcuni anni ed attualmente in liquidazione. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver aperto una porta del capannone industriale i ladri hanno portato via un macchinario per la lavorazione del latte.

L'allarme è scattato nella giornata di oggi quando alcune persone si sono accorte del furto. Sul posto gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. Come si ricorderà, la stessa sorte era toccato qualche giorno fa ad un'altra azienda, la Agrisemi Minicozzi dalla quel i ladri avevano portato via attrezzature e rotto porte e finestre.