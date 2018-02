Hashish in camera da letto: denunciato Perquisizione dei carabinieri in casa di un 52enne

I carabinieri della Stazione di Cautano hanno denunciato un 52enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante la perquisizione in un'abitazione, in una camera da letto sono stati trovati 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per il taglio della sostanza.