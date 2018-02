Malore per un medico nell'Asl, intervento del 118 Croce Rossa Concitazione nella struttura di via Mascellaro

Momenti di concitazione e paura questa mattina all'interno della sede Asl di via Mascellaro per un medico che si è improvvisamente accasciato a causa di un malore.

Sul posto sono accorsi i soccorritori dell'Unità di rianimazione del 118 Croce Rossa che hanno rianimato il malcapitato prima di trasferirlo in codice rosso al Rummo.

I soccorritori della Croce Rossa - tra iquali anche un medico rianimatore - per lunghissimi minuti hanno proseguito le manovre salvavita, già avviate dai colleghi del malcapitato – per ripristinare i parametri vitali del professionista ora ricoverato nell'ospedale cittadino.