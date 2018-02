Giovane immigrato inseguito e colpito con mattonella Momenti di paura per le sorti di un extracomunitario ferito al Rione Libertà

Brutta avventura questa sera per un giovane immigrato residente in città colpito alla testa con una pietra. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato era inseguito da due persone. Giunti all’altezza del ponte sul fiume Sabato, uno degli inseguitori avrebbe raccolto una pietra, o forse una mattonella del marciapiedi e l’avrebbe scagliata contro l’extracomunitario in fuga. La pietra ha raggiunto il malcapitato alla testa. Il giovane straniero subito dopo si è accasciato sul marciapiedi. A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti e i volontari della Protezione civile che in quel momento stavano transitando lungo via Napoli. Scatto l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della Volante.

Il giovane ferito è stato traportato all’ospedale Rummo dove i medici lo hanno medicato. Non dovrebbero essere gravi le sue condizioni. Restano da ricostruire i contorni della vicenda ancora da chiarire. La Polizia successivamente ha fermato alcune persone che sono state trasferite in Questura per essere ascoltate.

AGGIORNAMENTO

In attesa che si faccia chiarezza sulle motivazioni che hanno portato al ferimento del giovane, il L@p Asilo 31 ha organizzato per domani mattina alle 10, in via Napoli, nei pressi del distributore Repsol un presidio antirazzista. Nella foto i vestiti del giovane aggredito e colpito con una mattonella lasciati in un angolo a pochi metri dal ponte sul fiume Sabato.

Al.Fa