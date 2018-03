Scontro frontale lungo la 90 bis, paura e feriti Incidente tra una Fiat Bravo ed una Hyundai

E' di due persone ferite, per fortuna non in modo grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 90 bis, nel territorio di Paduli, a contrada Saglieta. A scontrarsi sono state una Fiat Bravo ed una Hyundai. Un urto violentissimo che ha praticamente distrutto i due veicoli. A farne le spese sono stati gli occupanti che per fortuna sono riusciti a scendere dagli abitacoli deformi. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i carabinieri dell aStazione di Paduli per i rilievi. Traffico bloccato per circa mezz'ora. Tempo necessario per permettere i soccorsi.

Al.Fa