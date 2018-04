In fiamme le auto di un geometra e di un ingegnere | FOTO E' accaduto al Rione Ferrovia: danneggiato anche un terzo veicolo

Due auto distrutte, una terza danneggiata. Questo il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte all'interno di un parco residenziale, di recente costruzione, al rione Ferrovia di Benevento. L'allarme è scattato dopo l'una, quando alcuni residenti hanno notato il fumo e le fiamme avvolgere una Lancia Delta di un geometra ed una Mazda di proprietà di un ingegnere. Il fuoco ha poi danneggiato anche una Fiat 500 che una ragazza aveva lasciato in sosta nei pressi. Tutte le auto sono di proprietà dei residenti del Parco Vittoria al viale Principe di Napoli.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno spento le fiamme che avevano già interessato quasi totalmente la Delta e la Mazda. Per fortuna le fiamme sono state spente prima che potessero danneggiare ulteriormente la nuova 500.

Al termine delle operazioni la Polizia ed i Vigili del fuoco hanno effettuato il sopralluogo ed hanno avviato le indagini. Resta da capire se si sia trattato di un incendio doloso o di altro. Anche se al momento la pista dolosa non è affatto esclusa. Al lavoro anche la squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che dovranno effettuare ulteriori indagini sui veicoli incendiati. Gli agenti della Questura hanno ascoltato i proprietari dei veicoli.

L'episodio segue quello di ieri sera registrato a sant'Agata dei Goti dove, probabilmente nel mirino di qualcuno è finita una Peugeot che una donna aveva lasciato in sosta nei pressi della sua abitazione in via Pennino (LEGGI QUI ALTRO ARTICOLO). In questo caso lavoro per i pompieri di Bonea e i carabinieri di Sant'Agata de' Goti che hanno avviato le indagini ed ascoltatro, anche in questo caso, la proprietaria.

Alessandro Fallarino