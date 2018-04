Dosi di cocaina nell'auto, arrestato un 31enne di Moiano Controlli carabinieri della Compagnia di Montesarchio, anche una denuncia e alcune segnalazioni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ipotesi di reato con la quale i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno arrestato Pietrantonio Mango, un 31enne di Moiano, fermato a bordo di un'auto lungo la statale Appia, in territorio di Arpaia.

Secondo la ricostruzione dei fatti curata dagli investigatori, all'interno della macchina in uso al giovane i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno rinvenuto, nascosta nelle intercapedini della vettura, una busta di plastica contenente dosi di cocaina per un peso complessivo di 100 grammi. Altri 3 grammi della stessa sostanza sono stati sequestrati, al pari della somma di 290 euro, in seguito alla perquisizione del 31enne, che, dichiarato in arresto, è stato condotto in carcere, dove ora si trova a disposizione della Procura, in attesa di comparire dinanzi al Gip per l'udienza di convalida

L'arresto è scattato nel corso dei servizi antidroga effettuati in Valle Caudina anche con il supporto delle unità cinofile arrivate da Sarno. Un'attività conclusa con la denuncia di un 58enne di Moiano – rinvenuti, nel corso di un'ispezione dell'abitazione e delle sue pertinenze, 132 grammi di marijuana e 15 semi di canapa indiana- e con la segnalazione alla prefettura, per il consumo di droga, di tre ragazzi di Airola ( 3 grammi di marijuana) e altrettanti di Foglianise, Moiano e della provincia di Caserta, trovati in possesso, rispettivamente, di 2 grammi di marijuana, altri due di hashish e di una dose di marijuana.

Numeri che confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia ampio il fenomeno dell'uso degli stupefacenti, e della relativa vendita, nella nostra provincia, nonostante le indagini ed i blitz condotti dalle forze dell'ordine contro un mercato che non conosce momenti di crisi perchè, evidentemente, propone un'offerta che incrocia perfettamente la domanda.

Esp