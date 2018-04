Investito da un'auto, grave un bambino E' accaduto domenica pomeriggio all'ingresso del paese: piccolo trasferito a Napoli in elicottero

E' ricoverato a Napoli in gravi condizioni il bambino di nove anni che domenica pomeriggio è stato investito a San Leucio del Sannio. Il piccolo era in una zona all'ingresso del paese, nei pressi di un bar, quando è stato travolto da un'auto. Violento l'impatto che lo ha scaraventato sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava giocando a pallone quando una Fordo lo ha investito.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità Mobile di rianimazione del 118 Croce Rossa. Il medico rianimatore, a bordo del mezzo di soccorso, e l'equipe hanno immediatamente prestato le prime cure al piccolo che è stato rianimato, intubato e stabilizzato primo di essere trasferito al Rummo di Benevento dove i medici, vista la gravità della situazione, hanno optato per una struttura specializzata di Napoli do ve il bambino è stato trasferito in elicottero.

Sull'accaduto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Al. Fa