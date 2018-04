Cento grammi di cocaina in auto, scarcerato 31enne di Moiano Il gip dispone gli arresti domiciliari per Pietrantonio Mango

Arresti domiciliari per Pietrantonio Mango, il 31enne di Moiano che qualche giorno fa era finito in carcere per un'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Li ha disposti il gip Loredana Camerlengo, dinanzi al quale l'indagato, difeso dall'avvocato Biagio Meccariello, sii è avvalso della facoltà di non rispondere.

I carabinieri della Compagnia di Montesarchio lo avevano fermato lungo l'Appia, ad Arpaia, a bordo di un'auto nella quale avevano rinvenuto, nascosta nelle intercapedini della vettura, una busta di plastica contenente dosi di cocaina per un peso complessivo di 100 grammi. Altri 3 grammi della stessa sostanza erano stati sequestrati, al pari della somma di 290 euro, in seguito alla perquisizione del giovane.

