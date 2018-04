Giovane accoltellato nei pressi del ponte sul fiume Sabato L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri: indaga la Mobile

Ha spiegato di essere stato avvicinato da qualcuno che lo ha accoltellato probabilmente al culmine di una lite. Protagonista della vicenda un giovane di Benevento, ferito, per fortuna non in maniera grave, alle gambe da almeno due fendenti.

L'allarme è scattato ieri sera quando il malcapitato ha raggiunto l'ospedale Fatebenefratelli. Successivamente ha poi raggiunto il Rummo dove i medici gli hanno medicato le ferite riportate e lo hanno dimesso.

L'uomo avrebbe raccontato ai poliziotti della Squadra mobile, che stanno indagando sull'accaduto, di essere stato accoltellato nella zona del ponte Sabato, al rione Libertà, da una persona che poi è scappata subito dopo. Sono ora in corso le indagini per cercare di capire in quale contesto sia maturato il ferimento.

Al.Fa