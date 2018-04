Arrestati per droga in due operazioni: assolti tre giovani Rito abbreviato per Davide Mazzeo, di Paduli, Maurizio De Franco ed Enrico Ziegler

Erano accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma sono stati tutti assolti. E' la decisione adottata dal giudice Loredana Camerlengo al termine dei riti abbreviati a carico di tre persone, arrestate all'epoca e poi tornate in libertà, chiamate in causa da due distinte indagini.

La prima riguardava Davide Mazzeo (avvocati Antonio Leone e Domenico Vessichelli), 37 anni, di Paduli, che nel febbraio dello scorso anno era finito ai domiciliari dopo essere stato fermato dalla guardia di finanza a Benevento. Era al volante della Fiat Punto di una onlus, per la quale lavora, adibita a trasporto pubblico sanitario, ed utilizzata prevalentemente per le persone che devono sottoporsi all'emodialisi, che le fiamme gialle avevano fermato in via Posillipo, sequestrando un pezzo di hashish di circa 50 grammi. Il giovane aveva sostenuto di averlo acquistato poco prima per uso personale, nella successiva perquisizione dell'abitazione erano stati rinvenuti10 semi di canapa indiana ed un bilancino di precisione.

Questa mattina l'udienza, nel corso della quale il pm Marilia Capitanio aveva proposto la condanna ad 1 e 8 mesi di Mazzeo, assolto perchè il fatto non costituisce reato.

Il fatto non sussiste, in linea con la richiesta del Pm e della difesa, è invece la formula con la quale la dottoressa Camerlengo ha assolto Maurizio De Franco, 24 anni, ed Enrico Ziegler, 23 anni, di Benevento – entrambi assistiti dall'avvocato Antonio Leone -, che nell'agosto 2017 erano stati spediti in carcere in un'operazione condotta ancora dalla guardia di finanza.

I due giovani, che nel corso dell'interrogatorio di questa mattina hanno ribadito di aver comprato la droga come assuntori, erano a bordo di una Mercedes bloccata lungo la statale Appia, a Sferracavallo, all'interno della quale erano stati scovati 415 grammi di marijuana.

Esp