Nessuna usura, le avevo solo prestato dei soldi Interrogato Umberto Cavuoto, 60 anni. A settembre ascoltata la presunta vittima, una commerciante

Stamattina è stata la volta dell'imputato, il 27 settembre lo sarà invece della parte offesa. Solo allora, dopo la deposizione della presunta vittima, arriverà la decisione del giudice Loredana Camerlengo nel rito abbreviato a carico di Umberto Cavuoto (avvocato Antonio Leone), 60 anni, di Benevento, che nell'agosto 2016 era finito agli arresti domiciliari- a dicembre era poi tornato in libertà - per usura aggravata ai danni di una commerciante di origini straniere.

L'accusa gli era stata contestata dalla Squadra mobile, che, come si ricorderà, lo aveva fermato lungo la stradina che da via Rummo si inerpica fino al Corso Garibaldi. Aveva ritirato 200 euro, in banconote segnate, dalla titolare di un negozio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quel denaro altro non era che una tranche degli interessi, ritenuti usurari, da versare su una somma iniziale di 1700 euro.

Una circostanza che Cavuoto ha escluso durante l'interrogatorio di oggi – un appuntamento che la difesa aveva chiesto come condizione della celebrazione del giudizio abbreviato -dinanzi alla dottoressa, sostenendo che si trattava soltanto di una minima parte – l'unica fino a quel momento riscossa – di un prestito di 1100 fatto alla donna, legata da un rapporto di amicizia con la moglie. Ha inoltre aggiunto che sarebbe stata la stessa donna a promettergli all'epoca un 'regalo' per ringraziarlo del gesto di cui era stata beneficiaria, e che per questo, di fronte al mancato rispetto dell'impegno – il rimborso dell'importo avuto -, l'aveva sollecitata.

Una versione opposta a quella del pm Maria Gabriella Di Lauro e della Mobile su una vicenda al centro di un'inchiesta nella quale figurano anche le registrazioni di alcune conversazioni, ambientali e telefoniche, operate con un telefonino da una familiare della commerciante. Di qui la decisione di ascoltare la parte offesa: se ne parlerà tra cinque mesi.

Esp