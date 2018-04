Omessa dichiarazione, sequestrati i beni di un'impresa edile Indagato l'amministratore

Depositi bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una società a responsabilità limitata operante nel settore dell'edilizia, e con sede nel Sannio, nonché del legale rappresentante. Beni sequestrati dalla guardia di finanza sulla scorta di un decreto preventivo per equivalente, per un valore di 553.594 euro, firmato dal Gip su richiesta della Procura.

Il provvedimento è stato adottato in un'indagine che ipotizza a carico dell'amministratore della società – un 60enne - l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato dichiarato al fisco per l'anno d’imposta 2011 un ammontare complessivo pari a 2.767.972 euro, a cui corrisponde un'Iva dovuta di 553.594 euro.

In una nota del procuratore Aldo Policastro si legge che “nella fase preliminare di esecuzione del sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del legale rappresentante, beni mobili soggetti a registrazione ed immobili costituiti da fabbricati ubicati nel comprensorio sannita per un valore complessivo di oltre 1.000.000 di euro. Sono in corso di effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all'individuazione di disponibilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso”.