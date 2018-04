Tenta rapina ad anziana, arrestato dalla mobile In carcere è finito Cosimo Del Vecchio. Nel mirino una 82enne

Tentata rapina ad un'anziana: è l'ipotesi di reato con la quale è stato arrestato Cosimo Del Vecchio, un 35enne di Benevento. Giá noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile e trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte, dove ora si trova a disposizione del sostituto procuratore Flavia Felaco, titolare delle indagini.

Nelle prossime ore l'udienza di convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Federico Paolucci. L'occasione, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, per fornire la sua versione sui fatti che gli sono stati contestati.



Secondo una prima ricostruzione, nel mirino è finita, lungo una traversa del Viale Atlantici, una 82enne della città. La poverina stava tranquillamente camminando quando, all'improvviso, si è vista piombare alle spalle uno sconosciuto che l'ha strattonata, facendola cadere sull'asfalto, con l'obiettivo di strapparle la catenina che indossava al collo e la borsa nella quale erano contenuti oggetti personali e denaro.

Non ci è riuscito per l'intervento di alcune persone che, avendo assistito alla scena, hanno gridato. Vistosi scoperto, l'autore del gesto ha, a quel punto, fatto finta di voler addirittura soccorrere la pensionata - per lei, fortunatamente, nulla di grave -, poi si è allontanato in gran fretta a piedi, facendo perdere le sue tracce.

Le testimonianze raccolte dagli investigatori del vicequestore Emanuele Fattori, accorsi sul posto, ed alcuni particolari relativi all'abbigliamento del protagonista dell'episodio hanno consentito di risalire a Del Vecchio, fermato nei pressi dell'abitazione in cui vive. Dapprima condotto negli uffici della Questura, per il 35enne si sono successivamente aperte le porte del carcere.

Esp