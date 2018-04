Giro d'Italia nel Sannio: riunione organizzativa in Prefettura Strade e sicurezza dell'evento sportivo al centro del Comitato l'ordine e la sicurezza pubblica

In relazione allo svolgimento della 9^ Tappa del Giro d’Italia, che partirà alle ore 11 di domenica 13 maggio da Pesco Sannita, attraversando i territori di Fragneto Monforte, Pontelandolfo, Campolattaro, Morcone e Sassinoro per poi proseguire in direzione del Gran Sasso d’Italia, il Prefetto Galeone ha presieduto nel pomeriggio di ieri una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine ed i rappresentanti della Provincia, del Comune di Pesco Sannita, dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Ospedaliera Rummo e del 118, è stata valutata l’idoneità delle misure programmate al tavolo tecnico operativo tenutosi in mattinata presso la Questura.

Considerato che il Giro d’Italia rappresenta, oltre che una vetrina per il territorio interessato, un evento sportivo di grande richiamo, il Comitato ha stabilito nel dettaglio le modalità di collaborazione sinergica di tutte le componenti a vario titolo coinvolte, necessarie a garantire lo svolgimento della gara in una cornice di massima sicurezza sia per gli atleti che per gli spettatori, coniugando le esigenze di safety e di security in una pianificazione integrata.

In particolare sono state esaminate le problematiche connesse alle condizioni delle strade comunali, provinciali e statali lungo le quali si sviluppa per circa 25 chilometri il percorso di gara, il presidio degli incroci, la viabilità di accesso al Comune di Pesco Sannita e l’interdizione al traffico del centro urbano nonché le modalità di integrazione del piano sanitario locale con quello predisposto dalla RCS Sport, società organizzatrice della manifestazione.

Nei prossimi giorni, a seguito di ulteriore sopralluogo congiunto, il Prefetto provvederà ad adottare l’ordinanza di chiusura temporanea al traffico delle arterie stradali interessate dal passaggio della carovana ciclistica di cui sarà data adeguata comunicazione alla cittadinanza, al fine di contenere eventuali disagi agli automobilisti.