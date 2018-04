Truffa da 5.500 euro, ancora un'anziana nel mirino a Benevento La vittima è una 81enne che risiede nel quartiere Mellusi

Chissà se è lo stesso che poco prima era fuggito via a mani vuote da via Perinetto. Un uomo di colore, al quale, se aveva provato un colpo in precedenza, è invece andata decisamente bene nella seconda occasione. Perchè è riuscito a portarsi a casa 5500 euro: il bottino dell'ennesima truffa compiuta ai danni di un'anziana. Lei è una 81enne che risiede nella zona Mellusi, ha sentito bussare alla porta del suo appartamento ed ha aperto. Si è trovata al cospetto di uno sconosciuto che le ha spiegato di dover consegnare un pacco contenente un dispositivo elettronico ordinato dal nipote.

La pensionata non si è meravigliata più di tanto perchè già in altre circostanze aveva anticipato i soldi. Figurarsi stavolta, anche perche, dopo aver fatto accomodare il 'corriere', ha ricevuto una telefonata. La poverina ha pensato di riconoscere come quella del familiare la voce ascoltata alla cornetta. “Sì, è già qui, stai tranquillo, mi ha detto tutto”, ha replicato a colui che si stava spacciando per suo nipote. Poi ha raggiunto la camera da letto e da un cassetto ha prelevato i soldi. Li ha porti al malvivente, che ha ringraziato ed è andato via, lasciandole un plico nel quale – si scoprirà successivamente – era custodito un oggetto di scarso valore.

La malcapitata si è chiusa la porta alle spalle ed ha creduto che tutto fosse filato via liscio. Neanche per sogno, a distanza di pochi minuti è giunta, sempre a mezzo telefono, una seconda richiesta: integrare la somma data con altri 1200 euro o con oggetti d'oro. Solo allora, di fronte al tono insistente, ha avuto il dubbio che qualcosa non andasse. Proprio così, è bastato poco per scoprirlo.

Ma a quel punto non ha potuto far altro che dare l'allarme alla polizia, che era già intervenuta in via Perinetto, dove una donna, anche lei in là con gli anni, aveva raccontato di essere scesa nell'androne del palazzo in cui abita per ritirare un pacco, ma di non aver trovato colui che le aveva citofonato, evidentemente fuggito nel timore di essere beccato.

Resta da capire se si tratti degli stessi balordi che, oltre a quelle raccontate, hanno 'firmato' anche la truffa messa a segno qualche giorno fa, ancora nel quartiere Mellusi, nei confronti di una 85ennne che aveva sborsato 'solo' 1500 euro. Episodi che si stanno registrando nella parte alta di Benevento, ai qual si aggiunge anche la tentata rapina di cui ha fatto le spese, venerdì, una 82enne, e per la quale la Mobile ha arrestato un 35enne.

Esp