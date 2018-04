Controlli, denunce e segnalazioni dei carabinieri Il bilancio delle attività

Denunce, segnalazioni, fogli di via e l'esecuzione di un ordine di carcerazione nel bilancio dei controlli dei carabinieri del Comando provinciale. Il capitolo delle denunce include quelle a carico di sette persone di San Martino Sannita (violazione degli obblighi legati alla detenzione domiciliare), Benevento (furto di energia elettrica, di un rasoio, omissione di soccorso), Montesarchio (omissione di soccorso e furto di un drone rubato in un centro commerciale ), e di un cittadino senegalese (ricettazione di cd e dvd). Le segnalazioni hanno riguardato l'uso di stupefacenti ( a Paduli, Telese, Morcone e Montesarcho) e in città la vendita ambulante di abbigliamento senza autorizzazione. Proposte per il foglio di via otto persone di Napoli, già note alle forze dell'ordine, fermate a San Giorgio del Sannio, Montefalcone di Valfortore e Montesarchio. Infine, arrestato un 50enne autotrasportatore di Foglianise, condotto in carcere perchè deve scontare 2 anni per il reato di bancarotta fraudolenta commesso nel 2010.