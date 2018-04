Dieci grammi di hashish, il 44enne non più agli arresti La decisione del gip Romano per Roberto Gioioso, fermato dalla Mobile

Obbligo di dimora. E' la misura disposta dal gip Maria Ilaria Romano per il 44enne Roberto Gioioso (avvocato Gerardo Giorgione), di Benevento, che venerdì sera era stato arrestato dalla Squadra mobile con l'accusa di aver ceduto dieci grammi di hashish.

Gioioso era finito ai domiciliari, questa mattina è comparso dinanzi al giudice, fornendo la sua versione dei fatti e respingendo qualsiasi addebito. Come si ricorderà, l'intervento degli uomini della sezione antidroga era scattato in piazza San Modesto: dapprima era stata fermata una persona trovata in possesso della 'roba', poi era stato bloccato l'indagato.

