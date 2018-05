Abusi su bimba 8 anni. "Zitta o faccio del male a tua sorella" Chiesto il processo per un 35enne che risiede in un centro della Valle telesina

Stai zitta e non parlare con nessuno, altrimenti faccio del male a tua sorella, le avrebbe detto. L'avrebbe minacciata per impedirle che raccontasse quanto accadeva, le squallide 'attenzioni' che le riservava. Non uno qualunque, ma una faccia conosciuta: l'uomo che all'epoca aveva una relazione sentimentale con la sorella di una bimba di otto anni. E' lei la parte offesa in una vicenda per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un 35enne che risiede in Valle Telesina (la mancata indicazione delle generalità serve a tutelare l'identità della vittima ndr).

E' accusato di violenza sessuale, un'imputazione che gli è stata contestata per fatti che risalgono al 2008. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, l'allora 25enne sarebbe entrato nella camera da letto della piccola - abita in un centro vicino - e, prospettandole gravi conseguenze se non fosse rimasta in silenzio, si sarebbe sdraiato sul letto accanto a lei. Poi avrebbe iniziato a palpeggiarle le parti intime, quindi si sarebbe messo sopra di lei e, dopo averle preso una mano, si sarebbe fatto toccare.

In un'altra occasione, stavolta durante le vacanze estive a Vasto, con la scusa di voler dare lezioni di nuoto alla bambina, con una mano l'avrebbe tenuta a galla, e con l'altra le avrebbe spostato il costume e ne avrebbe ripetutamente palpato i genitali.

L'attività investigativa era stata avviata dopo la querela presentata nel 2013 dalla madre – è assistita dall'avvocato Patrizia Pastore -, di qui l'inchiesta affidata ai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e sfociata nella decisione del Pm di proporre il processo. Questa mattina era in programma l'udienza preliminare dinanzi al gup Loredana Camerlengo, ma è slittata al 21 giugno per la seconda e ultima giornata di astensione nazionale dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali. Un nuovo appuntamento è stato fissato per il 21 giugno, quando il giudice stabilirà se spedire a giudizio il 35enne – è difeso dall'avvocato Maria Concetta Iannelli – o proscioglierlo.

Esp