Sfondano la porta con una pietra: furto alla Prénatal | FOTO Nel mirino il punto vendita in pieno centro a Benevento

Una pietra di circa dieci chilogrammi di peso utilizzata per sfondare il vetro della porta. Questa la tecnica utilizzata questa notte per mettere a segno un furto all'interno del negozio Prénatal, tra via Nuova Calore e corso Garibaldi a Benevento. Il colpo è avvenuto in piena notte, quando i banditi sono arrivati nella zona, peraltro videosorvegliata anche dalle telecamere pubbliche installate a piazza Santa Maria e nei pressi del Duomo, ed hanno messo a segno il furto. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato ed aperto la saracinesca principale dell'attività commerciale, i balordi hanno scagliato il masso di porfido contro la porta mandano in frantumi la vetrata. Successivamente sono entrati all'interno ed hanno portato via alcune centinaia di euro dal registratore di cassa.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini dopo che era scattato l'allarme. Gli agenti hanno ascoltato i responsabili del punto vendita e questa mattina i poliziotti sono tornati nell'attività commerciale per eseguire ulteriori rilievi e sequestrare il masso utilizzato per rompere il vetro.

Avviate le indagini, come sempre in questi casi, l'attenzione degli investigatori è rivolta ad eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.

Come si ricorderà, qualche mese fa, nella stessa zona, erano finiti nel mirino dei ladri una serie di negozi, sempre di abbigliamento ed accessori. Sempre identica la tecnica utilizzata. Sempre una pietra utilizzata per sfondare gli ingressi. Identica tecnica anche recentemente per mettere a segno furti di bar annessi ai distributori di carburanti della città.

Colpi che hanno interessato anche uffici pubblici e scuole depredati di attrezzature e, in particolare, quasi sempre dei soldi contenuti nei distributori come nel caso di questa notte all'Agrario dove i carabinieri hanno arrestato quattro persone (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

Al.Fa